Obytný vůz budoucnosti má speciální nástřik pro snížení teploty

Koncept Hymer VisionVenture stojí na základu Mercedesu Sprinter s pohonem všech kol, zvýšeným podvozkem a terénními pneumatikami i ráfky. Pak je zde vysoká karoserie kompaktního vanu, jenž nemá žádné výrazné omezení do délky ani výšky. Je to prostě vyšší dodávka, která má vzadu panoramatické okno pro krásný výhled a na střeše sklápěcí stan.

Začněme u něj. Už ten je zvláštní. Že jsou na jeho krytu solární panely, asi nepřekvapí. Spíš je tu zajímavé, že stěny nejsou z obyčejného stanového plátna, ale jsou plněné vzduchem, jako by to byla karimatka. Proto lépe izolují. Lůžka pak jsou posazena na skutečných lamelových roštech, aby komfort byl co největší.