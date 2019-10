Nové supermini-MPV od Mitsubishi ukazuje důvod obliby Kei Cars

Všechny mají společné rysy – jsou to miniautíčka, která nabízejí paradoxně hodně prostoru. Nikdo se tu totiž nezabývá tím, že by měli sedět třeba tři lidi vedle sebe, ale je tu místo prostě jen pro čtyři, dva vpředu, dva vzadu. Víc místa je směrem nahoru, nad hlavou.

Kei cars mohou mít navíc motor maximálně o objemu 660 ccm, takže na nějaké ježdění po dálnici to moc není. Jsou to auta do města. A proč jsou tak oblíbená? Třeba proto, že mají jednodušší povolování k provozu, nižší poplatky a silniční daně, pojistky - prostě to, co v řadě zemí u běžných malých aut, jenže do mnohem větší míry. A taky se s nimi v přeplněných japonských městech snadno jezdí a parkuje.