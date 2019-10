Nové nejrychlejší pozemní vozidlo světa začalo s testováním

Bloodhound SSC se zájmu médií těšil zhruba před rokem, ovšem nebyly to dobré zprávy – měl být uložen k ledu kvůli nedostatku peněz . O pár dní později se ale našel nový investor a práce mohly pokračovat. Nyní se dozvídáme o další a velmi důležité fázi projektu – skutečném testování auta v jízdě vysokou rychlostí.

Těch 1000 mil za hodinu, tedy 1609 km/h nepadne najednou. Zatím není přesně jasné, jaký výkon bude zapotřebí, aby „auto“ tuhle metu dosáhlo. Takže se nejdřív začne s menšími hodnotami. Pro začátek bude stačit 800 km/h. Při těchto rychlostech se budou určovat zátěžové hranice trupu, motoru a optimalizovat aerodynamika. Ta je možná to nejdůležitější. Stačí drobnost a vůz by se mohl vznést do vzduchu jak startující tryskáč.