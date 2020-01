Nová Škoda Octavia RS má být nejsilnější v historii

Že by Octavia RS byla první, která z nabídky tohoto modelu dostane čistě elektrickou verzi? Tak to nejspíš nebude, ale zásuvku má mít - podle britského magazínu AutoExpress, který cituje zdroje z automobilky, dostane Octavia RS čtvrté generace i plug-in hybridní variantu.

Octavia RS má podle Britů dostat i čistě spalovací varianty, a to jak naftovou, tak benzínovou. Ta s největší pravděpodobností využije všudypřítomného přeplňovaného dvoulitru EA888 a měla by být nejsilnější v historii. To znamená výkon větší než 245 koní.