Nová generace městských aut? Nissan představuje koncept IMk

Sice pořád čekáme, kdy Nissan skutečně vytáhne do sériové výroby auta podobná konceptům Xmotion, IMq, IMs apod., ale podle dostupných zpráv už to není daleko. Čeká se jen na novou generaci elektrického pohonu, který by měl být startovací plochou pro celou novou strategii značky.