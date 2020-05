Nová auta zdraží o desetinu, tvrdí automobilky. Analytici předpovídají opak

„Dalším impulsem pro pokračující zvýšení cen zajisté bude pro mnoho importérů také devalvace koruny vůči euru, která v porovnání se začátkem roku ztratila osm až deset procent. To je bez navýšení cen neudržitelné pro všechny dovozce. Zároveň byla většina výrobních závodů zavřena, nedošlo k nahromadění výroby, sklady budou dříve či později vyprodány a na trh budou dodávány vozy z výroby za nových podmínek. Růst cen je opravdu nevyhnutelný,” uvedl ředitel zastoupení Toyota a Lexus Martin Peleška.

Škoda Auto podle mluvčího pro ČR Pavla Jíny do všech svých modelů dodává nové technologie na základě české i evropské legislativy. „Zavádění nových asistenčních systémů či bezpečnostních prvků si žádá vysoké investice do vývoje. Do cen vozů se rovněž promítá inflace, která přináší růst ceny práce, energií i dodavatelského řetězce. Ve střednědobém horizontu se proto zvyšování cen nových vozů dá očekávat,” řekl.