Nissan vyvinul spalovací motor s 50% účinností, ale má to háček

Pro dosažení 50% efektivity Nissan vyvinul koncept, který nazval „STARC” – ze slov Strong, Tumble and Appropriately stretched Robust ignition Channel. Jeho gros je v posilování proudění směsi benzínu se vzduchem ve spalovací komoře a, chápeme-li to správně, silnější zapalovací svíčce, takže je možné spálit všechnu chudou směs ve válci při vysokém kompresním poměru.

Automobilka neuvádí, kdy a v jakých autech se můžeme těchto technologií dočkat. Z toho, že na fotografiích vidíme laboratorní pokus mnohem spíš než skutečný motor, který by se dal zastavět do auta, soudíme, že to ještě pár let potrvá.