Netradiční reklama: Mercedes EQS visí nad tenisovým kurtem

Hlavní sponzor tenisového turnaje MercedesCup, který se koná od 7. do 13. června ve Stuttgartu, je z názvu asi dostatečně jasný. Tento sponzor pro letošní 42. ročník zvolil netradiční formu prezentace své nové vlajkové lodi, modelu EQS – vůz zavěsil nad kurty.

Není to poprvé, kdy nějaké auto viselo ve vzduchu. Například Fiat 124 byl odhalen shozením z letadla – samozřejmě na padácích. I Škoda v nedávné minulosti prezentovala kodiaq přeletem nad alpami – vůz byl ve spotu, připraveném francouzským zastoupením značky, zavěšený pod vrtulníkem.

Mercedes EQS v tomto případě ovšem nikam létat nebude, bude prostě viset nad kurtem. Není to ale všechno – hlavní cena v turnaji je právě EQS. Jestli to bude ten konkrétní zavěšený kus, tisková zpráva neříká, ale nápisy na visuté platformě to říkají – stojí tam „Auto vítěze MercedesCupu” a „Toto je pro tebe, vítězi”.