Nervový systém auta je z mědi

Když jsem v dubnu zkoušel, jaké to je, pracovat ve výrobně aut na kabelových svazcích motoru, byl jsem si vědom, že mám v ruce důležitou věc. Ona je však v autě jedna z nejdůležitějších – stejně jako motor nemůže běžet bez oleje, auto nefunguje bez kabelů.

K čemu všemu jsou kabely potřeba? To je jednoduché – ke všemu, co nějakým způsobem komunikuje s okolím. Třeba nárazník sám o sobě kabely nepotřebuje, ale parkovací čidla v něm už ano. Veškerá světla, světýlka, tlačítka, senzory, radary, servomotorky, displeje – to vše potřebuje ke svému provozu kabely.