Některé jeepy musí do servisu kvůli závadě, která by se nepoctivcům líbila

Stejně jako je nezastavitelnou jistotou plynutí času, nelze zastavit přibývání najetých kilometrů auta, pokud s ním jezdíte a nejste podvodníky. Zjevně to ale neplatí pro některé Jeepy Wrangler 4xe, jejichž odometr ve 13 342 mílích (21 437 km) prostě zmizí z displeje.

Nepoctivec by toho mohl zkusit zneužít, ovšem americký úřad NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, Národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy) už nařídil svolávací akci. Ne však kvůli možným podvodům, nýbrž proto, že bez zobrazeného odometru by majitelé aut nemuseli včas provádět nutnou údržbu, což by mohlo zvýšit pravděpodobnost selhání některých komponent a možná i nehodu.