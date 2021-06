Nejrychlejší Dodge v historii má být elektromobilem, chce překonat Teslu

Během posledních několika let automobilka Dodge sama sebe předháněla, kolik koní dokáže vydolovat z 6,2l osmiválce Hellcat a jak rychlým to stádo její auto – většinou model Challenger, ale tento motor našel cestu i do rodinného SUV Durango – udělá. Podle webu TheDetroitBureau snaha být čím dál silnější a rychlejší pokračuje, ale Hellcat už nebude jejím středem – tím má být elektřina.