Nástrahy podzimních silnic: Nejen nízké teploty, listí či zvěř vyžadují zvýšenou pozornost

Déšť, mlha a brzký soumrak patří k řadě věcí, které jsme několik měsíců neměli mnoho šancí potkat, snad s výjimkou toho deště. S nastupujícím podzimem nicméně budou tyto jevy stále častější - a všechny znamenají ztížené podmínky pro řidiče. Jak se tedy na podzimní silnice co nejlépe připravit?

Základem bezpečné jízdy jsou pneumatiky . Ne ve smyslu, že by člověk měl mezi letní a zimní sadou shánět ještě nějakou podzimní, ale u hloubky dezénu. Zákonné minimum je 1,6 milimetru v hlavních drážkách, ovšem čím hlubší dezén, tím lepší je schopnost pneumatiky odvádět vodu. A naopak - čím mělčí vzorek, tím dříve může na mokré vozovce nastat aquaplaning.

I teplota v nadcházejících týdnech bude hrát roli - můžou se objevovat, a to postupně čím dál častěji, přízemní mrazy . Ty můžou z mokré silnice udělat namrzlou a letní pneumatiky najednou nemusí stačit, třebaže zákonná povinnost užít zimního obutí (za specifických podmínek) je až od 1. listopadu.

Za dešťů či mlh hustých tak, že standardní obrysová či potkávací světla nestačí, pomůžou také mlhová světla . Zejména u těch zadních je však třeba myslet na to, že jimi snadno oslníte řidiče aut za sebou, a včas je vypínat.

Vodítkem může být to, jak dobře vidíte obrysová světla auta před sebou. Pokud na několik stovek metrů, zadní mlhovky jsou spíš kontraproduktivní, zejména vidíte-li za sebou další auto.

Jak na světla do mlhy? Můžou nejen pomoci, ale i uškodit

Ani potkávací světla by ale neměla ujít vaší pozornosti, a to zejména, pokud jste během léta měnili žárovku, či se dostali do drobné kolize. Protože se v nadcházejících měsících bude víc jezdit v noci, je třeba dbát na správné seřízení potkávacích světel, abyste dobře viděli na silnici před sebou, ale zároveň abyste neoslňovali ostatní řidiče.