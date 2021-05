Nadšenec má v garáži filmové hvězdy, jeho klasické vozy si zahrály i v zahraničních trhácích

„Původní profesí jsem elektrotechnik, ale odjakživa mě to táhlo k autům,“ vypráví Jaroslav Šebek (72). „Líbily se mi veterány. A také, když jsem si pořizoval svůj první vůz, to byla ta nejlevnější auta. Proto jsem si koupil aerovku, vůz značky Aero,“ vzpomíná na své začátky.

Snad není přehnané tvrdit, že se do veteránů zamiloval. Svědčí o tom i následující historka. „Později jsem si koupil vůz BMW 327 cabriolet. Nejenže jsem kvůli tomu musel prodat svoji aerovku, ale ještě jsem použil peníze z novomanželské půjčky,“ vypráví Šebek. „Auto tehdy stálo 18 tisíc korun. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil,“ usmívá se. Mimochodem, toto auto se dnes prodává i za 200 tisíc eur, tedy přes pět milionů korun.

Auta měl ve stodole

Jaroslav Šebek ovšem u jednoho veterána nezůstal. Pronajal si starou stodolu a začal sbírku rozšiřovat. „Tehdy se stávalo, že se lidé chtěli zbavit starého auta, aby z něj nemuseli každý rok platit daň. Někdy jsem zaplatil za veterána pět set korun, někdy jsem ho dokonce dostal zadarmo,“ vybavuje si automobilový nadšenec. Jako člen Veteran Car Clubu Praha také začal půjčovat své vozy na natáčení filmů.

Závodní vozy ze seriálu První republika Foto: Archiv Jaroslava Šebka

„Náš klub spadal pod Svazarm, tedy Svaz pro spolupráci s armádou, jinak to tehdy ani nešlo,“ vysvětluje Šebek. Filmaři se tehdy obrátili na Svazarm, který žádost předal klubu, ten se zase dotázal majitelů jednotlivých vozů. Po listopadové revoluci bylo vše jednodušší, v roce 1992 také vznikla firma Oldtimer Šebek – jako oldtimer se označují právě zachovalé vozy starší třiceti let.

Obecná škola, Šakalí léta, seriál Dobrodružství kriminalistiky – tam všude se vozy Jaroslava Šebka objevily. „První velký zahraniční film byl Swing Kids, tedy Děti swingu, z roku 1993,“ vzpomíná sběratel. Snímek se natáčel v Praze, která ve filmu „hrála“ Hamburg v době nastupujícího fašismu. Jednu z hlavních rolí tehdy ztvárnil pozdější držitel Oscara Christian Bale. A „zahrála“ si v něm i auta Jaroslava Šebka.

Jaroslav Šebek starší filmové vozy i řídí. Foto: Archiv Jaroslava Šebka

„Děj se odehrával v Německu, takže jsme půjčovali samozřejmě mercedesy, bavoráky…,“ vzpomíná na natáčení. Možná jste o snímku dosud neslyšeli. „Ale pro nás to byl tehdy úplný velkofilm,“ říká Jaroslav Šebek. Následovala dlouhá řada filmů a seriálů, a někde si Šebek nebo jeho syn dokonce i zahráli – byť si jich jen málokdo všimne.

Řídit ho nemůže každý

„My ta auta ve filmech a seriálech i řídíme, já a syn,“ vysvětluje sběratel. „Vezměte si třeba takové závodní auto Wikov ze seriálu První republika. Jeho cena je okolo deseti milionů korun,“ dává Šebek příklad. „Kdybychom ho měli pojistit, nikdo by to nezaplatil,“ vysvětluje. Na place proto bedlivě dohlížejí na každý vůz, který filmařům zapůjčí, a často ho i řídí. Jenže co když má v záběru šoférovat slavný herec či herečka?

Ve filmech a seriálech řídí auta i Jaroslav Šebek mladší. Foto: Archiv Jaroslava Šebka

„Většinou herec do vozu jen nastoupí, případně popojede na první rychlostní stupeň do záběru nebo ze záběru,“ odpovídá Šebek. „Také se může vůz s hercem táhnout za jiným autem třeba na tyči. Herečce fouká do vlasů větrák a vše vypadá, jako kdyby jela závratnou rychlostí,“ dozvídáme se další trik.

A někdy zkrátka musí za volant Jaroslav Šebek nebo jeho syn. „Třeba v První republice si můj kluk zahrál i v paruce,“ říká Šebek starší. Ve větších rychlostech totiž řídil místo herečky Anny Fialové, která v seriálu ztvárnila automobilovou závodnici. „Záběr je z dálky, ani si toho nevšimnete,“ usmívá se sběratel historických vozů.

Řídit předválečná auta prý není nic jednoduchého. „Jednak mají volant na druhé straně, do nástupu nacistů se u nás jezdilo vlevo,“ vysvětluje Šebek. „Často také mají jinak uspořádanou spojku, brzdu a plyn,“ dává další příklad. „Někdy to herce naučíme – před natáčením to skvěle zvládají, ale jakmile mají za volantem říkat text ze scénáře, zase začnou automaticky řídit jako v moderním autě. A to je špatně,“ říká s úsměvem Jaroslav Šebek.

Táňa Pauhofová jako Lída Baarová ve stejnojmenném filmu (2016) Foto: Archiv Jaroslava Šebka

„Opravdu dobrá řidička byla třeba Táňa Pauhofová,“ dodává ještě. „Spolupracovali jsme s ní už na snímku Hořící keř,“ zmiňuje snímek, kde rodačka z Bratislavy ztvárnila advokátku Dagmar Burešovou. „Tam jsme viděli, že opravdu dobře řídí a lze jí svěřit i historický vůz,“ pokračuje Šebek. Ve snímku Lída Baarová tak můžeme vidět záběry, kde herečka suverénně řídí nablýskaného veterána.

Jedno auto, tři role

Sehnat veterána za dobrou cenu je prý stále těžší. „Dnes ho často koupíte levněji na aukci v zahraničí, třeba když se rozprodává sbírka muzea. U nás v Česku se ceny šplhají výš,“ srovnává Šebek. A byť má on sám početnou garáž, občas si spolu s filmaři vypomůže filmovým trikem. „To byly třeba scény z filmu Masaryk, které se odehrávají ve Spojených státech,“ zmiňuje film o československém ministru zahraničí Janu Masarykovi.

Karel Roden ve snímku Masaryk (2016), kde se objevilo několik Šebkových vozů. Foto: Archiv Jaroslava Šebka

„Náš černý chevrolet si zahrál hned tři role. V jedné scéně jsme mu dali ceduli a hrál taxík, poté dostal maják a byl z něj policejní vůz, nakonec jen projel v záběru jako běžné auto. Kdyby bylo výrazně barevné, každý by si ho všiml. Ale černý vůz se ztratí,“ vysvětluje Šebek.

Rád vzpomíná i na natáčení zahraničních velkofilmů, třeba Hanebných panchartů od slavného režiséra Quentina Tarantina nebo snímku Památkáři. „U Památkářů byla kolem natáčecího místa vytvořena ohrada, aby nikdo nepovolaný nemohl dovnitř. U té ohrady stálo snad tisíc žen. Myslel jsem, že je to nějaká demonstrace. Pak jsem se dozvěděl, že to čekaly na herce a režiséra George Clooneyho,“ vzpomíná Šebek. „A on stejně přijel jinudy,“ dodává s úsměvem.

Natáčení seriálu První republika a vůz Wikov 7/28 Sport z roku 1928 Foto: Archiv Jaroslava Šebka

Co mu naopak radost nedělá, je současná pandemie koronaviru. Vedle obav o zdraví se musí strachovat také o budoucí zakázky. „Poslední velké natáčení jsme měli před devíti měsíci,“ přibližuje.

„Koronavirus natáčení filmů prodražil, hlavně kvůli častému testování celého štábu a pojištění. Samozřejmě musíme mít neustále roušky a měří se nám teplota. Jídlo jíme z krabiček a navíc jsme v jídelně navzájem oddělení plexiskly,“ popisuje sběratel. Obtížné je i cestování. „Kvůli tomu jsme třeba neodjeli do Německa, kde se teď natáčí čtvrtá série seriálu Babylon Berlín,“ dává Šebek příklad.

Herec Jeff Goldblum při natáčení Grandhotelu Budapešť. Foto: Archiv Jaroslava Šebka

Má ovšem také dobré zprávy. Nyní se v Česku začal natáčet nový snímek Bílý ptáček. „Hlavní hvězdou je herečka Gillian Andersonová, známá ze seriálu Akta X,“ říká. Ve filmu z druhé světové války by se měly opět objevit i jeho vozy.