Na start závodu veteránů 1000 mil československých se zařadily i muzejní kousky

„Letos už bude na startu přes 110 historických vozů s rokem výroby do roku 1939,” řekl Novinkám ředitel závodu Miroslav Krejsa. Závod společně pořádají Veteran Car Club Praha s Autoklubem ČR a Národním technickým muzeem. Ten do závodu zapůjčil i dva automobily ze své sbírky.

Do něj během závodu usedne ředitel Národního technické muzea Arnošt Nezmeškal. „V muzeu jsem hlavně přes motocykly, k autům jsem se nikdy moc necpal, ale závod 1000 mil československých je vrchol sezony, něco zcela mimořádného i pro motorkáře,” vylíčil Právu. „Jet do Bratislavy moderním autem je poměrně pohoda, ale tímhle, byť jde o krásný silný sporťák, tak to je docela fyzický výkon,“ dodal.

Zatímco roadster, který je ve sbírce muzea od roku 1976, pojede závod již potřetí, britský Vauxhall 25 GY budou moci lidé vidět v akci poprvé. „Je to automobil klasické koncepce s vpředu umístěným třílitrovým šestiválcovým motorem a pohonem zadních kol. My jsme ho získali počátkem roku 1989, ale v naší expozici se s ním návštěvníci setkat nemohou, protože nemáme tolik prostoru,” vysvětlil Kožíšek.

Závodů se zúčastní i mladoboleslavské Muzeum Škoda a to se svou Škodou Superb z roku 1939. „Je to řadový šestiválec s obsahem 3,1 litru. Jezdíval 120 kilometrů v hodině, my se odvažujeme jet kolem devadesáti, abychom to auto nějak nepoškodili a abychom s tím vydrželi co nejdéle. Minulý ročník dojel bez poruchy a doufáme, že letos tomu také tak bude,” uvedl kurátor muzea Tomáš Mlčoch, který v něm během závodu usedne.