Na šedesát burácejících motocyklů vyrazilo na speciální závod po Středočeském kraji

„Jezdím sem pravidelně a jsem rád, že mě mezi sebe vzali, i když jezdím na BMW. Tenhle závod jsem už jel a musím říct, že když jsem to téma slyšel poprvé, tak jsme si říkali, že to nebude nic zajímavého, ale když jsme to začali plánovat a přemýšleli jsme, jak zkrátit každých sto dvě stě metrů a pak jsme krátili zatáčky, abychom je nejezdili moc dlouhé..., je to opravdu úžasné,“ usmíval se Pavel a dodal, že hlavně jde o to setkání s fajn lidmi, svézt se na motorkách a možnosti pomoci dobré věci, což je podle něj naprosto ideální.