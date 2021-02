Na pneumatikách budou od května nové štítky, motorista se dozví více

Přehlednější informace o přilnavosti na mokré vozovce by pak měly zvýšit bezpečnost provozu, zatímco informace o hluku při jízdě mohou pomoci snižovat hladiny hluku způsobované silničním provozem.

Druhý piktogram je určen především pro skandinávské země a definuje záběr pneumatik na ledovém povrchu. Toto označení by měly mít především pneumatiky s měkkou směsí, které se ve střední Evropě nepoužívají. Od května musí být informace na štítku pneumatiky v EU dostupné i na pneumatikách určených pro těžká užitková vozidla.

U obutí pro osobní a dodávková vozidla již nebude třída D nevyužita, jako tomu bylo dosud, ale přesunou se do ní pneumatiky, které patřily do třídy E. Na staré verzi EU štítku výrobce známkoval spotřebu paliva a brzdnou dráhu na mokru hodnotami A (nejlepší) až G (nejhorší), tedy šesti třídami, D bylo vynecháno. Na nové verzi etikety je škála mezi písmeny A až E, tedy pouze pět tříd. Pneumatiky s vlastnostmi na úrovni tříd F a G se v aktuálním štítkování nově posunuly do třídy E.