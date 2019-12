Modernizovaný Jaguar F-Type přišel o šestiválec i manuální převodovku

Z dění kolem automobilky Jaguar by se jednomu mohlo zdát, že už chtějí Britové vyrábět jen elektrické crossovery a na svou benzínem vonící historii zcela zapomenout. Snaha zvrátit takový dojem přichází v podobě faceliftu modelu F-Type, který má letos za sebou šest let produkce.

V kabině je změn jen hrstka, ale o to důležitější jsou. Řidič dostal 12,3” digitální přístrojový štít a nový je i infotainment, který podporuje Apple CarPlay a Android Auto. Také je připojen k internetu a může dostávat aktualizace softwaru online, podobně, jako to už několik let dělá Tesla.