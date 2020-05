Mercedesy třídy E kupé a kabrio mohou mít po faceliftu i driftovací režim

V kabině nejvíce zaujme dvojice displejů před řidičem a uprostřed palubní desky, které jsou spojené do jednoho celku. Displeje můžou mít úhlopříčku 10,25 nebo 12,3 palce. Samozřejmostí je nejnovější infotainment MBUX s možností ovládání pomocí touchpadu na středovém tunelu.

Větší novinkou je volant. Celkem šest ramen, uspořádaných do dvojic, je jen vizuální vábnička; důležitější na něm jsou kapacitní senzory ve věnci, které hlídají, zda máte za jízdy ruce na volantu. K ovládání přístrojového štítu i infotainmentu jsou tu dotyková čidla.

Tyto modely také standardně pohánějí všechna kola systémem 4Matic+, který standardně pohání zadní kola, ale ta přední připojuje v případě potřeby. Za příplatek je k mání paket AMG Dynamic Plus, který zahrnuje mimo jiné jízdní režim Race a tzv. driftovací režim. Tisková zpráva to výslovně neuvádí, ale přenastavení řídící elektroniky pohonu všech kol směrem k možnosti do sytosti driftovat je pravděpodobné.