McLaren, Aston Martin a Morgan mají nové šéfy

Jako generální ředitel nahradí Moerse Amedeo Felisa, jako technický ředitel Roberto Fedeli – oba s velkými zkušenostmi u Ferrari. Fedeli tam pracoval 26 let do roku 2014 a těsně před odchodem zastával pozici technického šéfa, Felisa byl u Ferrari 8 let do roku 2016 a odcházel z pozice generálního ředitele. Moers u firmy zůstane do konce července, aby usnadnil nástup nových šéfů.