Maskovaný Mercedes třídy C nové generace natočen při testování

Nový model třídy C by se měl světu představit v roce 2022 a podle prvních pohledů na něj v univerzálním maskováním se zdá, že ve vzhledu se tradičně inspiruje právě u největší limuzíny třídy S. Největší inovace by ale měly přijít v motorizacích.

Podle posledních informací plánuje Mercedes do nového „Céčka“ umístit dieselový hybridní motor, což už potvrdil předseda správní rady Daimler Ola Kaellenius. Ten rovněž uvedl, že bude třída C vlastně zmenšeninou nové třídy S, což pravděpodobně znamená, že mezi modely budou jen malé vizuální rozdíly.

Velkého posunu se dočká i nejsilnější derivát třídy C ve verzi AMG. Místo velkého osmiválce, na který jsme zvyklí v případě modelu 63. Ten má nahradit pouze dvoulitrový benzínový čtyřválec, za to doplněný o elektrifikaci. To sice nezní příliš atraktivně, ale čísla mluví jasně. Novinka by měla mít výkon přes 500 koňských sil oproti současným 476 koním.