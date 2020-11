Maserati chce mít do pěti let všechny modely hybridní či zcela elektrické

Auta od výrobce luxusních vozů Maserati, který je součástí italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA), budou do pěti let buď hybridní, nebo zcela elektrická. Řekl to dnes provozní ředitel Maserati Davide Grasso.