Lze elektromobilem ujet 2000 km na jeden zátah? Youtuber to zkusil

Dva tisíce kilometrů představují vzdálenost, kterou lidé běžně překonávají letadlem, protože ve srovnání s autem to je podstatně rychlejší.

Jenže to umí každý; jak letět, tak i jet konvenčním automobilem. Americký youtuber Ryan Trahan zkusil, jestli to půjde i elektromobilem.

Víme, že v Česku jde elektromobilem ujet delší trasu. Sami jsme to zkoušeli loni na třísetkilometrové a letos na ještě o kus delší cestě.

Jenže Trahanova vzdálenost byla víc než šestinásobná - jel z texaského Austinu na jihu USA do Chicaga v Illinois na severu země.

Kromě dlouhé vzdálenosti měla cesta ještě jeden cíl - a to zjistit, jak moc se dá spolehnout na Autopilota, systém asistovaného řízení vozů značky Tesla. Ať se jmenuje jakkoliv, ve skutečnosti je tento systém „jen” zdařilou kombinací adaptivního tempomatu a aktivního vedení v jízdním pruhu, což v dnešní době není neobvyklé.

Hned zkraje videa Trahan zjišťuje, že Autopilot neumí sám zastavit na červené na semaforu, nezvládne sám odbočit na křižovatce a nepozná končící pruh, takže se sám nezařadí do toho průběžného.

Není to systém, kterému by bylo možno svěřit řízení vozidla a zdřímnout si; to ani zdaleka.