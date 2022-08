Lexus zvažuje virtuální manuální převodovku pro elektromobil

„Je to takový můj koníček, šílená věc. Hledám v autech lepší spojení s řidičem, dokonce i v elektromobilu. Není to jen o efektivitě. Miluji auta a chci něco jiného,” řekl Sato s tím, že Lexus experimentuje s jakousi simulací manuální převodovky, kterou provádí software.

Pokud skutečně dostane zmíněnou virtuální manuální převodovku, mělo by se jednat o klasickou páku, možná i se spojkovým pedálem. Tyto prvky by však neměly mít fyzické spojení s čímkoli mechanickým, vše by řídil software, který by podle virtuálních otáček omezoval či odblokoval výkon a točivý moment elektromotoru.