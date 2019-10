Lexus má elektrické ambice, odhaluje tokijský koncept LF-30

Lexus chce být luxusní. Tedy, to on už je - ale ambice na luxusu má ještě výrazně přidat. Chce být i moderní značkou, ne takovou, která trčí někde v historii. Chce se posunout designem i technikou. Třeba i přesunem k elektrickému pohonu - a právě to ukazuje koncept LF-30.