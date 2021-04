Legendární italská Vespa se stala synonymem pro skútr. Slaví 75 let

Italská letecká továrna Piaggio, která hledala po konci druhé světové války nové uplatnění, nakonec spoludefinovala jednu kategorii jednostopých vozidel. Skútry – malé kapotované motocykly, určené hlavně do města – sice vznikly už o pár dekád dříve a po válce se objevily třeba v poraženém Japonsku, až italská firma s nimi ale udělala „díru do světa”. Historie značky Vespa se začala psát 23. dubna 1946, kdy firma Piaggio požádalo o patent na svůj skútr.

V poválečné Itálii si nový skútr rychle získal oblibu a výrazně se zasloužil o motorizaci země. Do konce roku 1946 se prodalo zhruba 2300 skútrů, v dalším roce to bylo již 10 tisíc kusů a v roce 1950, kdy se Vespa začala vyrábět i v Německu, to bylo 50 tisíc skútrů.