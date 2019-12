Lasery místo stěračů? Tesla si nechala patentovat sci-fi technologii

Jistě, gumičky jsou z jiných materiálů, celá konstrukce používá modernější uchycení a je aerodynamicky efektivnější. Ale pořád to jsou prostě stěrače a mají typickou funkci, a to zbavovat řidiče vody a nečistot na čelním okně.

Americká Tesla ještě nestačila pořádně využít šoku, který způsobila představením extrémně hranatého pick-upu Cybertruck, a už zaujala něčím dalším. V minulých měsících letošního roku si Tesla nechala patentovat „Pulsed Laser Cleaning of Derbis Accumulated on Glass Articles in Vehicles and Photovoltaic Asemblies”, něco jako laserové stěrače likvidující nečistoty na skle a fotovoltaických plochách.