Land Rover ukazuje Defender v nové Bondovce. Při natáčení dostal za uši

Záběry, které mají dohromady přibližně jednu minutu, nejsou přesně tím, co diváci ve filmu „Není čas zemřít” uvidí, protože byly pořízeny hlavně během zkoušek na natáčení. I tak se ale jedná o úžasnou podívanou a ukázku toho, co všechno nový Defender dokáže v terénu.

„Posunuli jsme Defender dál, než jsme věřili, že to jde. Poskytneme fanouškům pohled do natáčeníí neuvěřitelné honičky, na kterou se mohou těšit i při sledování filmu No Time to Die,“ uvedl šéf kaskadérů Lee Morrison.