Land Rover Defender bude v nové bondovce pořádně řádit

Že bude nový Land Rover Defender hrát jednu z důležitých rolí v připravované bondovce, se dalo tušit už od srpna – právě z natáčení měla uniknout jeho podoba na svět ještě před oficiálním představení. To přišlo na frankfurtském autosalonu .

Nyní máme potvrzeno, že nový Land Rover Defender skutečně v bondovce bude, a to přímo od kaskadérů. Produkce si Defender vybrala jako „nezastavitelné vozy” – to o nich prohlašuje výrobce – do terénu, kde mohou být důstojným protivníkem jakémukoli vozu. Záběry musí vypadat efektně, což jaksi nejde splnit s obyčejným SUV zapadlým na rozbahněné louce.