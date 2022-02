Lamborghini chce udržet spalovací motor naživu i po roce 2030

Třebaže EU loni načrtla plán na 55procentní snížení emisí CO2 nových aut do roku 2030 a zákaz prodeje nových spalovacích motorů od roku 2035, zatím to není definitivní a řada automobilek vidí pro spalovací motor i přesto budoucnost. Například Porsche vyvíjí syntetický benzín - a právě v něm tuší Stephan Winkelmann možnou perspektivu i pro svá auta.

„Po hybridizaci uvidíme, jestli bude možné nabízet vozidla se spalovacím motorem po roce 2030. Jednou z cest, jak udržet spalovací motory naživu, by mohla být syntetická paliva,“ uvedl pro německé noviny Welt am Sonntag. A podobně hovořil i v nedávné minulosti - v prosinci 2020 se nechal slyšet, že chce udržet spalovací motor naživu „dokud to jen bude možné“.