Koenigsegg se nevzdává. Se silničním autem chce překonat rychlost 300 mil v hodině

Koenigsegg nedávno pro server Top Gear uvedl, že tento sen stále žije, protože je firma svým fanouškům zavázána. „Byla by škoda neukázat, co Jesko skutečně dovede,“ uvedl. „Zároveň ale víme, že dosahování takové rychlosti je děsivé, když si vybavím, co jsme zažili v Nevadě na otevřené silnici s Agerou RS s rychlostí 443 km/h,“ řekl Švéd.