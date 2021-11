Kia představila koncept SUV EV9, vypadá jako nová vlajková loď

Nedávno zveřejněná upoutávka na Concept EV9 , který má předpovídat nové velké SUV značky Kia, má reálné obrysy - vůz se představil na právě probíhajícím losangeleském autosalonu. Je předzvěstí elektrické vlajkové lodi, která by měla přijít na trh v roce 2023.

Ostře řezaná příď v podstatě bez světlometů či nesmírně futuristická kola dávají tušit, že v rámci přerodu do produkční verze se toho tady bude měnit nemálo. V interiéru to, odhadujeme, bude podobné - očekáváme především, že se ovládací prvky přesunou z věnce volantu na nějaké praktičtější místo. Nyní jsou v podobě dotykových „tlačítek“ umístěny přesně tam, kde člověk volant drží.

Protáhlý displej, „plovoucí“ palubní deska i hromada ambientního osvětlení jsou věci, které se do sériové výroby klidně dostat můžou. Stejně jako tvar volantu včetně středu, vejde-li se do něj airbag. Nevidíme ani displeje, které by fungovaly jako zpětná zrcátka, mají-li ta malá „tykadla“ vně vozu být kamerami místo zrcátek, takže i v této oblasti se dají čekat změny.