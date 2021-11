Kia EV6 má kuriozní rekord. Cestou napříč USA se nabíjela nejkratší dobu

EV6 na trase z New Yorku do Los Angeles dlouhé 2880,5 míle (4635,7 km) strávilo připojené k nabíječce jen 7 h 10 min 1 s, tedy o víc než pět a půl hodiny méně. Průměrná zastávka u nabíječky trvala méně než 20 minut, takže jich bylo celkem dvaadvacet, odhadujeme-li správně.

Celkem trasa posádce zabrala sedm dní - nikoliv čistého času -, ovšem na to se zrovna tento rekord neptá. Rekord v čase na přejezd USA z New Yorku do Los Angeles je 42 h 17 min pro elektromobil a 25 h 39 min pro konvenční auto, ovšem to je třeba naprosto ignorovat veškeré dopravní předpisy - což by samozřejmě neměl nikdo zkoušet.