Jeremy Clarkson má nový pořad, auta vyměnil za traktory a ovce

„Těším se na reakce lidí, protože to nepřipomíná nic, co jsem předtím udělal. Nikdo nespadne, nikdo nevzplane, nikdo nevybuchne. Je to tichý nóbl pohled na to, jak se hospodaří. Je to pěkný pořad. A o zemědělství existují úžasná fakta,“ řekl Clarkson v rozhovoru pro Drivetribe na začátku tohoto roku.