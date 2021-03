Jeepy Wagoneer a Grand Wagoneer odhaleny, míří do nejvyšších pater

Na první pohled jsou v podstatě stejné, a i když na ně vezmete metr, neodhalíte rozdíl. Dva nové jeepy Wagoneer a Grand Wagoneer jsou si totiž po technické stránce podobné jako vejce vejci. Přesto automobilce stálo za to uvést je jako dva modely – rozdíl je v ceně a míře luxusu na palubě.

Začněme tím, co je stejné. Jsou to tři řady sedadel, rozměry – 5436 mm délky, 2123 mm šířky, 1920 mm výšky a 3124 mm rozvoru – a konstrukce na podvozkovém rámu. Zde se nabízí srovnání s nedávno představeným Jeepem Grand Cherokee L , který má také tři řady sedadel, ale je o 23 cm kratší a hlavně má samonosnou karoserii.

V interiéru je u obou verzí standardem čalounění kůží Nappa, ale zatímco wagoneer dostane v základu třímístnou lavici do druhé řady, takže bude osmimístný, a kapitánská křesla jsou u něj za příplatek, u grandu budou standardem spolu se dvěma monitory, ukotvenými na předních opěradlech, a pevnou konzolí s displejem mezi sedačkami. A také u něj můžete připlatit za lepší kůži Palermo.

Nejvyšší verze wagoneeru a všechny verze grand wagoneeru dostanou audiosystém špičkové firmy McIntosh, která se specializuje na domácí systémy a zástavby do aut dělá jen výjimečně. Jeho základní verze má 19 reproduktorů a 950W zesilovač, ta lepší má 23 reproduktorů a 1950W zesilovač.

Co zatím k mání není, ale po jízdní stránce to bude patřit k nejzajímavějším prvkům, je systém Active Driving Assist, který by měl být autonomním řízením 3. úrovně. Kombinuje aktivní vedení ve středu jízdního pruhu s adaptivním tempomatem, hlídačem mrtvých úhlů a varováním před hrozící srážkou, a údajně nemá vyžadovat řidičovy ruce na volantu.