Jaká budoucnost čeká Dodge Viper? Elektromobil by neměl smysl, míní tvůrci

Americký magazín MotorTrend se tedy zeptal Toma Galea a Chrise Theodora, dvou lidí, kteří stáli u zrodu původního Viperu, co si myslí o budoucnosti této americké ikony. Aktuálně nejsou plány vrátit Viper do výroby, anebo pokud je automobilka Dodge má, svět o nich alespoň neví. Gale a Theodore ale mají na případný návrat podobné názory.

„Byl by to kacíř. Nebaví mě supersporty s motorem uprostřed, jsou to jen různě vypadající klíny pod dveře. Nemyslím si, že svět potřebuje další,” řekl Theodore. Nutno podotknout, že to byl právě on, kdo stojí za stvořením úžasného Fordu GT z roku 2005. Dodge by podle něj mohl postavit elektrický Viper, ale „dnes si každý staví vlastní elektrický supersport, takže jak se odlišíte?” dodal.