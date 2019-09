Jak se vyrábí elektrické Porsche Taycan? Továrna je částečně v podzemí

Taycan se až na články baterií, které dodává LG, od prvního do posledního šroubku vyrábí v Zuffenhausenu. Pro automobilku to znamenalo značné náklady, neboť stavěla „fabriku ve fabrice“ za plného provozu, a největší hala potřebovala ohromnou díru v zemi, aby mohlo vzniknout dost pater.

Proč se nestavělo do výšky? Protože Stuttgart leží v údolí, a kdyby byla hala příliš vysoká, bránila by přístupu čerstvého vzduchu do města. A proč se tedy Taycan nevyrábí v Lipsku, kde už Porsche jinou továrnu má a kde by byla výstavba snazší a levnější? Protože srdce Porsche je v Zuffenhausenu a Taycan je velmi důležité auto. Tedy, alespoň to automobilka tvrdí.