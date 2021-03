Jak se tankuje vodík? Princip je jednoduchý, chybí však čerpací stanice

Vodíkové elektromobily nejsou zrovna novinkou, přesto se v Česku zatím neprodávají. Důvod je jednoduchý – nejsou veřejné čerpací stanice, kde by člověk mohl vodík doplnit. Ovšem, důležité je slůvko „veřejné“, neboť čistě technicky u nás vodík natankovat lze, a to v Neratovicích.

Díky tomu mohla značka Hyundai přivézt do Česka vodíkový elektromobil Nexo, za jehož volantem právě sedím a jedu na domluvené tankování. Dost možná je to jediný kousek v republice. Jen tak bych přijet tankovat nemohl – plnička není veřejná.

Na hadici a její přípojce nic speciálního není. Vypadá jako ta, pomocí níž se tankuje CNG do aut s tímto pohonem . Mechanicky je stejná, „jen“ má samozřejmě certifikaci pro vodík, jehož molekula je menší. Připojení tedy vypadá úplně stejně – hadici nasadíte na plnicí hrdlo auta a zajistíte pákou. To vynuluje počitadlo na stojanu, načež stisknutím tlačítka můžete zahájit tankování.

Plnička nejprve do nádrže pustí trochu vodíku a následně 15 sekund zjišťuje zbytkový tlak v nádrži auta a těsnost připojení. Pokud je všechno v pořádku, pustí plyn. Systém je opět stejný jako u CNG, tedy že čerpací stanice vyrovnává tlak v nádržích.

Protože v prázdné vodíkové nádrži auta je tlak nižší než v plné nádrži stanice, plyn proudí do auta. Nejprve ze sekce s nízkým tlakem, pak ze sekce s vyšším tlakem a tak dále – až do chvíle, kdy vyrovná tlak ze své nejvyšší tlakové sekce.

V takovou chvíli by měla být nádrž vozidla plná, ovšem nexo dokáže tato stanice naplnit jen do půlky. Je totiž stavěná pro plnění autobusů, které využívají maximální tlak 350 barů. Osobní auta naopak používají systém s tlakem 700 barů, protože jsou u nich větší nároky na prostorovou kompaktnost nádrží.

Veřejně dostupné vodíkové stanice v Česku budou pracovat na sedmisetbarovém systému, takže dokážou natankovat do plna nejen nexo, ale i Toyotu Mirai a jakýkoliv případný další vodíkový elektromobil.

Aktuálně vznikají tři u čerpacích stanic sítě Benzina (v Praze a Litvínově, ty mají být zprovozněny ještě letos, a později v Brně) a další čtyři (druhá pražská a v Plzni u benzin, v Ústí nad Labem a Ostravě v režii tamních dopravních podniků) by se měly začít v dohledné době stavět.

Jak vidím na displeji nexa, půlka nádrže by měla stačit na nějakých 280 kilometrů jízdy. Na rozdíl od bateriových elektromobilů se však na toto číslo můžu docela dobře spolehnout při běžné, nikterak svižné, ale ani pomalé jízdě. Průměrná spotřeba, kterou vůz hlásí, se pohybuje mezi 0,9 a 1,2 kg vodíku na 100 km.

Nádrže pojmou 6,33 kg, na což by se tedy mělo dát ujet 527-703 kilometrů. Potud je na tom tedy podobně jako konvenční auto – i tím, že tankování zabere jen pár minut, nikoliv desítky minut či hodiny jako nabíjení elektromobilu.

Kolik to stojí, je samozřejmě jiná otázka. 120 korun za kilogram na tomto stojanu není směrodatná cena, byla před 12 lety stanovena uměle. Cena 9,5 eura (248 korun) za kilogram u německých veřejných stanic je podobně umělá; je všude stejná.

Pro srovnání, v USA se cena kilogramu vodíku pohybuje mezi 12 a 16 dolary (263-351 korun), v Japonsku to je okolo 1000 jenů (201 korun). Oněch zhruba 250 Kč/kg je ale blízko ceně, za kterou by se vodík mohl prodávat na volném trhu, takže vezmeme-li ji v potaz, při spotřebě 0,9-1,2 kg/100 km to vychází na 2,3-3 koruny na kilometr.