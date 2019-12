Jak řídit ve větru, aby vás neodfoukl jako kus papíru

Meteorologové varují před enormně silným větrem, který v těchto dnech můžeme očekávat v západní Evropě. Vítr o rychlosti až 75 km/h se má dostat i do Česka. Jak ukazuje video ze Skotska, vítr je dost silný na to, aby převrátil i náklaďák.

V momentě, kdy na most vjedete, může do auta zatlačit poryv větru. Tuto situace je třeba očekávat a připravit se na ni. Před místy, kde se to často děje, na to zpravidla upozorňuje dopravní značka A16 „Boční vítr”.