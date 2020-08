Jak řídit auto pod plachtou? Koenigsegg má unikátní způsob

Když má dopravce přemístit auto z kamionu do prodejny, většinou ho nastartuje a prostě do showroomu dojede. Na dražší auta se vyrábí speciální ochranné plachty, skrz které je ale vidět ven; jistě jste takhle zabalené porsche nebo BMW na kamionu někdy viděli.

Když ale ze Švédska do Puerta Banús na jihu Španělska přijely dva Koenigseggy, takto se manipulovalo pouze s Gemerou. Druhý vůz, který byl v krytém přívěsu ještě pod klasickou neprůhlednou plachtou, si ji nechal až do svého zaparkování v showroomu. Jak s ním ale zatáčeli?

Jednoho by napadly garážové „vozíčky”, které se umístí pod kola a díky otočným kolečkům jako u nákupního vozíku je možné auto jakkoliv přemisťovat. Koenigsegg ale musí mít všechno po svém, takže ve videu zpozorněte okolo času 11:50 .

Vidíte správně, jeden z řidičů, kteří auta přivezli, do zádě vozu - údajně to je Jesko Absolut - strká volant na velmi dlouhé tyči a jeho pomocí otáčí předními koly. Motor auta je přitom vypnutý.

Kdyby řidič ten volant prostrčil přídí, dalo by se usuzovat, že hřeben řízení má někde velkou matici, instalovanou pro tenhle účel. Jenže on ho strčil do zádě auta; od přední nápravy ho dělil motorový prostor a kabina. Tyč není tak dlouhá, aby dosáhla až k přední nápravě.