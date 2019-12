Jak převézt vánoční stromek? Je třeba dbát na pár pravidel

Jsou auta, dovnitř kterých můžete hodit úplně cokoliv, a ono se to tam nejenže vejde, ale převoz je i bezpečný. Ne každý má ale doma dodávku, pochopitelně. Většina z nás bude vánoční stromek převážet ve svém osobním autě. Nebo na něm.

Takový převoz má několik možností a pár pravidel. Pro všechna z nich platí, že berete-li řezaný stromek, je víc než vhodné si ho nechat zabalit do síťoviny. Mnohem lépe se s ním manipuluje. A také se hodí nějaká stará deka, abyste své auto ochránili před jehličím.

Strkáte-li stromek do auta, dejte ho tam kmenem napřed, tj. opačně, než je na téhle fotografii.

První a relativně nejjednodušší možností je stromek vézt uvnitř auta, v kufru po sklopení zadních sedaček. Samozřejmě, čím delší máte auto, tím větší stromek se do něj vejde. Na podlahu dejte nejdřív deku, pokud ji máte, a stromek strčte dovnitř kmenem napřed.

Ten, zabalený do konce deky, zapřete o přední sedačku a stromek upevněte minimálně bezpečnostním pásem, radši ale popruhy k okům v zavazadelníku, aby měl co nejméně možností se hýbat. A samozřejmě, pokud stromek čouhá ven víc než metr, musí být jeho konec podle zákona označen červeným praporkem, příp. za snížené viditelnosti světlem či odrazkou.

Velmi častou variantou je převoz stromku na střeše, přesněji na příčnících střešního nosiče. Tady je to už trochu složitější, protože upevnění stromku je naprosto klíčová věc. Špatně upevněný stromek totiž může za jízdy, při prudkém brzdění nebo při nehodě spadnout a způsobit škody i zranění.

A co když máte kabriolet? V takovém případě je přeprava stromku snadná, aspoň pokud neprší či nesněží (příliš mnoho). Dobře se oblečte, stáhněte střechu, stromek postavte na pravou sedačku či do prostoru pro nohy spolujezdce a upevněte ho bezpečnostním pásem. Nad hlavou máte celý vesmír a stromek do něj může trčet. Jako bonus se za vámi každý otočí a koncem roku si užijete ještě pár kilometrů s nebem nad hlavou.