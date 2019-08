Jaguar Land Rover plánuje pět nových aut za dva roky

Land Rover by měl dostat také další model, který bude někde mezi modely Velar a Evoque. Jenže to bude vyloženě silniční auto. Sice bude vypadat jako SUV, ale jeho určení bude jen pro silnice. Ostatně nedávno se objevila zpráva, že si značka nechala patentovat jméno „Road Rover“. Pod kapotou bude poprvé čistě elektrický pohon, což je další indicie k tomu, že jeho terénem budou vymleté silnice městské.

Za dva roky by se měl také objevit první koncept pro novou generaci tak oblíbeného Range Roveru. Bude to elektromobil? Každopádně bude mít plug-in hybridní verzi. Zda přijede i jako čistý elektromobil, zatím nevíme ani my, ani britský Autocar, který s informací přišel.

Jaguar by měl vyrůst na poli SUV. Jeho nový J-Pace by měl být zase o kus větší než F-Pace. To znamená, že by se měl starat o klientelu opravdu bohatou. Klientelu, která chce auto velké a luxusní. Navíc půjde patrně o čistě elektrický model, stejně jako je I-Pace.