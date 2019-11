Italské překvapení: Fiat Chrysler pracuje na řadovém šestiválci

Právě díky podpoře elektromotoru v určitých otáčkách by motor mohl dostat větší turbodmychadlo, jehož pomalejší rozběh by elektřina v nižších otáčkách kompenzovala pro lineární nástup výkonu. Materiály hovoří o kódovém označení GME-T6, tedy Global Medium Engine Turbo 6 (ve volném překladu globální střední motor s turbodmychadlem).

Tento motor by měl nahradit rovnou dva dnešní agregáty. Americký Pentastar a jednotku z Alfy Romeo Giulia a Stelvia QV. Oba to jsou šestiválce do V. Řadová konstrukce je dnes opět v módě, vrací se k ní například Mercedes.