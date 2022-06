Ineos u grenadieru neskončí. Chystá elektrický off-road a pick-up

Off-road Ineos Grenadier napodobil předchozí Land Rover Defender, u pětidveřového off-roadu to ale neskončí. Teď automobilka Ineos patřící do portfolia miliardáře Jima Ratcliffa údajně pracuje na dalších dvou modelech. Prvním by měl být menší elektrický off-road a druhým pick-up verze grenadieru.