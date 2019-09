Indickou dopravu má elektrifikovat Tata

Na začátku roku 2020 má Tata představit elektromobil, který by se měl stát pilířem nabídky ekologických aut Indie. Pravděpodobně nepůjde o žádný luxusní vůz, ale zároveň bude mít daleko k nejlevnějšímu autu světa, které dělala také Tata .

Sama vláda má tohle prohlášení podle opozice spíš jako reklamní tah. Skutečný boj prý nechává asi na někdy jindy. Odborníci i zmíněná opozice totiž poukazují na to, že pro elektromobily je zapotřebí dobíjecí infrastruktura, na kterou ovšem vláda zapomněla.

Tata je zatím tajemná ohledně svého modelu. Ale je možné, že to nebude všechno. Podle Guentera Butscheka, generálního ředitele Tata Motors, nyní firma pracuje na několika produktech, které usnadní nástup elektrických vozidel. To by mohlo znamenat i třeba nějaký druh dobíjecí stanice a podobná opatření.