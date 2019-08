I babetty mají svůj vytrvalostní závod. Pojede se v září u Hodonína

Rychlá auta – a samozřejmě rychlé motorky – závodí úplně běžně. Ovšem závodit se dá úplně se vším, co má i nemá kola, jak nedávno ukázaly např. ruské závody traktorů . Tentokrát tu máme něco jiného a mnohem bližšího – dvanáctihodinový vytrvalostní závod na babettách.

Podle Davida Hlavatého z klubu Veteráni Morava, který tuhle akci už druhým rokem pořádá, je to jedinečná příležitost, jak se na 12 hodin stát opravdovým závodníkem. Třebaže na stroji, který kdysi sloužil – a leckdy ještě dnes slouží – jako dopravní prostředek do obchodu či na pole.

Vítěz loňského 12hodinového závodu ujel za tu dobu 657 kilometrů; na oválu na polygonu kopřivnické Tatry, kde se závod konal, to bylo zhruba 400 kol. Letos to podle Hlavatého má být pomalejší, techničtější, ale opět se očekává zhruba 400 kol. Pojede se totiž na motokárové trati na Pánově u Hodonína, a to 14. září.