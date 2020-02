Hummer se vrací. Bude mít tisíc koní, hřmot velkého motoru už ale nečekejte

Po dlouhých spekulacích se Američané rozhodli přiznat barvu. Označení Hummer vrátí na automobilový trh, a to pod značkou GMC. Není jasné, jestli půjde o SUV či pick-up. Ovšem pokud pojede do užitkového segmentu, jednat se bude o dalšího zástupce nově vznikajícího segmentu elektrických pick-upů. Do něj se chystá třeba i Tesla, Rivian a další.