Huawei údajně plánuje výrobu elektromobilů pod svou vlastní značkou

Předpokládá se, že automobily s alternativním pohonem označované jako NEV (New Energy Vehicles) se do roku 2025 budou na celkovém prodeji aut v Číně podílet 20 procenty. Kategorie NEV zahrnuje čistě elektrické vozy, hybridní automobily a vozy s vodíkovým pohonem. Spojené státy firmu Huawei obviňují z krádeže technologií a podezřívají ze špionáže pro čínskou vládu. To ale podnik dlouhodobě odmítá.