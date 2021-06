Honda představuje nový hatchback Civic, v Evropě bude pouze jako hybrid

Pokud vám přijde, že Honda představuje kompletně nový Civic každou chvíli, nejste sami, ale není tomu úplně tak. Jedenáctá generace přichází šest let po té desáté, a to konečně i jako hatchback, který je pro Evropu důležitější než před několika týdny odhalený sedan .

Navzdory tomu není evropská tisková zpráva příliš sdílná. Říká jen, že civic zůstává klíčovým modelem pro evropský trh a že bude nabízen výhradně s hybridním pohonným ústrojím e:HEV, tedy stejně jako modely HR-V a Jazz. Zda to máme brát jako vyloučení ostrého Type-R, zatím není jisté, ale byla by to vážně škoda.