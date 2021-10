Hluboký brod ukazuje, že elektromobily při průjezdu vodou nemají problém

Nejeden odpůrce elektromobilů zastává názor, že jakmile s elektrickým offroadem vjede do hluboké vody, pohonné ústrojí poškodí či zničí. Například v komunitě majitelů aut značky Jeep je tohle jeden z hlavních důvodů, proč plug-in hybridní wrangler 4xe sklízí posměch.

Video, pořízené u brodu v ulici Rufford Lane nedaleko Ollertonu v anglickém hrabství Nottinghamshire a zveřejněné v minulém týdnu, ukazuje, jak to s elektromobily v hluboké vodě je. Nemají s ní, na rozdíl od leckterého konvenčního auta, pražádný problém.

Ve videu vidíme dva – Mercedes-Benz EQC v čase 3:43 a Audi e-tron Sportback v čase 4:55. Oba volí pomalejší průjezd a oba bez problémů projedou. Nemají totiž spalovací motor, u něhož by hrozilo nasátí vody do válců, a baterie s pohonným ústrojím je na vodu připravená a řádně izolovaná.

Problém by mohl nastat, kdyby elektromobil odplavil proud vody, nebo kdyby zůstal ve vodě s ponořenou baterií stát několik hodin, ovšem to je problém pro všechna auta bez rozdílu. V takovém případě by voda mohla stihnout prosáknout dovnitř, kam nemá, a natropit tam škody.