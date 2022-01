Fiat rozšiřuje rudou edici svých aut, nabízí i dezinfekční schránku

Co je na speciálních fiatech zajímavého kromě barvy? U tipa a pandy to je materiál Seaqual na sedačkách. Tento materiál je vyráběn z plastového odpadu vytaženého z moří; mimo fiaty ho může mít i Cupra Born. A také to, že navzdory jménu edice si lze tato dvě auta objednat i v šedé, bílé nebo černé barvě. Zůstávají však červená zrcátka a spousta dalších detailů v interiéru.